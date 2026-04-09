Parte la post-season di Serie A2 Femminile, e la Nuova Icom Selargius è ancora una volta protagonista. Per il sesto anno consecutivo le giallonere si sono guadagnate l’accesso ai playoff, e nei quarti affronteranno l’Ecodent Alpo, seconda classificata nel Girone B e tra le squadre più accreditate per la promozione. La palla a due di Gara 1 è in programma sabato (ore 18) al Palasport di Villafranca di Verona.

Selargius arriva all’appuntamento dopo aver chiuso al settimo posto nel proprio girone, al termine di una stagione solida nonostante qualche passaggio a vuoto. L’ultimo, nel derby perso contro la Virtus Cagliari, ha lasciato rammarico ma non cambia la sostanza del percorso.

«Siamo orgogliose del cammino fatto - sottolinea la capitana Silvia Ceccarelli - perché, anche nei momenti difficili, il gruppo ha sempre reagito. Il derby ci ha lasciato amarezza, ma quella prestazione non ci rappresenta e vogliamo trasformarla in energia per i playoff».

Di fronte ci sarà un avversario di alto livello. Alpo ha chiuso la regular season con 18 vittorie su 24 partite, restando a lungo in corsa per il primo posto, e dispone di un roster completo con riferimenti offensivi importanti come Soglia, Peresson e Parmesani. «Sarà una sfida impegnativa - aggiunge Ceccarelli - contro una squadra solida e ben organizzata. Dovremo limitare la loro transizione e i loro uno contro uno, ma arriviamo con la voglia di giocarci le nostre possibilità. Quando siamo squadra possiamo dare fastidio a chiunque».

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