Si chiude con quattro verdetti il quadro dei playout di Prima Categoria: festeggiano la salvezza Sestu, Santa Giusta, Silanus e Malaspina, che conquistano la permanenza in categoria al termine di sfide intense e combattute.

Nel Girone A il Sestu difende con successo il vantaggio maturato all’andata e supera ancora la Bariese. Dopo l’1-0 ottenuto nella prima sfida, gli uomini di Fabio Isoni si impongono nuovamente per 1-0 grazie alla rete di Tassi al 31' e blindano la permanenza in Prima Categoria senza particolari sofferenze, confermando solidità e compattezza nei momenti decisivi della stagione. «Una stagione sofferta», dice il presidente del Sestu, Andrea Leporati. «Ora siamo felici. Salvezza meritata».

Clamoroso ribaltone invece nel Girone B, dove la Santa Giusta espugna Barumini con un netto e spettacolare 4-2. La Libertas Barumini partiva forte del successo per 1-0 dell’andata, ma la squadra ospite ha saputo reagire con grande carattere trascinata da uno scatenato Cabras, autore di quattro reti. A nulla sono servite le due marcature di Tomasi per i padroni di casa: la Santa Giusta ribalta tutto e conquista una salvezza pesantissima.

Nel Girone C il Silanus compie l’impresa sul campo del Siniscola. Dopo il 2-2 dell’andata, agli ospiti serviva soltanto la vittoria per evitare la retrocessione e l'hanno ottenuta segnando due reti. Grande delusione invece per il Siniscola Montalbo, che non riesce a sfruttare il vantaggio della miglior posizione in classifica.

Equilibrio e tensione anche nel Girone D, dove il Malaspina completa l’opera dopo il successo dell’andata. A Sennori termina 2-2: ai padroni di casa il pareggio non basta per ribaltare il 2-1 subito nella prima sfida. È quindi il Malaspina a festeggiare la salvezza.

Questi i risultati finali dei playout di ritorno:

Sestu-Bariese 1-0

Libertas Barumini-Santa Giusta 2-4

Siniscola-Silanus 0-2

Sennori-Malaspina 2-2

Sestu, Santa Giusta, Silanus e Malaspina restano così in Prima Categoria, mentre Bariese, Libertas Barumini, Siniscola Montalbo e Sennori retrocedono in Seconda categoria.

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