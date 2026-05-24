Playoff Eccellenza: buon pareggio dell’Ilva nella gara di andataLa sfida si chiude sull’ 1-1 allo Stadio Dei Pini di Viareggio
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Un pareggio che tiene aperta ogni speranza. La gara d’andata del primo turno dei playoff nazionali di Eccellenza si chiude sull’ 1-1 allo Stadio Dei Pini di Viareggio, con l’Ilvamaddalena che tornerà in Sardegna con un risultato prezioso in tasca, in vista della sfida di ritorno.
Nel primo tempo, al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio: Kthella, da posizione defilata, calcia verso la porta e trova la deviazione sfortunata di un difensore biancoceleste che beffa il proprio portiere. Un gol che non rispecchia l’andamento di un primo tempo nel quale l’Ilvamaddalena non è mai stata a guardare. Al 39’, infatti, è Alvarez a sfiorare il pareggio, mettendo i brividi alla difesa toscana in un finale di frazione che lascia intravedere i segnali di una squadra viva e reattiva.
Nella ripresa, al 12’, arriva la risposta che l’isola aspettava: è Vrdoljak a firmare il pareggio dagli undici metri, trasformando con freddezza un calcio di rigore che vale oro in chiave qualificazione. Un gol importantissimo che rimette in perfetto equilibrio la doppia sfida e lascia tutto aperto per il match di ritorno.
Con l’ 1-1 maturato in Toscana, la qualificazione si decide ora al ritorno in Sardegna, tra una settimana.