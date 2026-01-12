Il Pala Serradimigni si è vestito a festa per il Draft della Jr NBA FIP U13 maschile e femminile, appuntamento che anche quest’anno ha richiamato a Sassari società da tutta l’isola e circa duemila persone sugli spalti. Un pomeriggio di grande partecipazione, aperto dalla sfida di Serie A1 femminile vinta dalla Dinamo Women contro Brixia Brescia e proseguito con l’evento che ha abbinato le squadre giovanili sarde alle franchigie NBA.

Sugli spalti, sin dalle prime ore, tantissimi atleti, tecnici e famiglie, protagonisti di una cornice vivace che ha accompagnato la partita e poi il Draft, con il tradizionale entusiasmo dei più giovani culminato nel saluto alle giocatrici biancoblù al termine del match.

La manifestazione, organizzata dal Comitato regionale Fip Sardegna in collaborazione con la Dinamo Sassari, è stata aperta dai saluti del presidente Fip Sardegna Salvatore Serra e del vice segretario generale Fip Graziano Martinelli. Presente anche la società sassarese, rappresentata dal direttore generale Jack Devecchi. A fare da “padrini” e “madrine” dell’evento alcuni atleti della Dinamo, tra cui Debora Carangelo e Martina Spinelli per la squadra femminile, Riccardo Visconti e Fadilou Seck per quella maschile.

Con l’edizione 2026 la Jr NBA FIP Sardegna festeggia il quarto anno di attività. Nelle passate stagioni i titoli regionali sono andati alla Virtus Cagliari (Dallas Mavericks) nella prima edizione, alla Sap Alghero (Milwaukee Bucks) nella seconda, e nella terza edizione alla Mercede Alghero Boston Celtics nel femminile e alla Pallacanestro Alghero Toronto Raptors nel maschile.

Il campionato 2026 vedrà ai nastri di partenza 58 squadre (20 nel torneo femminile e 38 in quello maschile) per un totale di oltre 700 giovani atleti. Le formazioni sono state suddivise in gironi, quattro per le ragazze e cinque per i ragazzi, che porteranno in tutta l’isola i colori e i nomi delle franchigie NBA.

Dopo i saluti istituzionali, spazio infine al momento più atteso: l’estrazione e l’abbinamento delle squadre alle franchigie, con il “cubo” del Pala Serradimigni a scandire l’avvio ufficiale della nuova stagione Jr NBA FIP in Sardegna.

