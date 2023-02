Neanche il Cus Cagliari ferma la marcia di Sarroch. Nel derby di Serie B maschile è la capolista del girone G ad avere la meglio al PalaCus al termine di un match tirato e combattuto fino all'ultimo punto. Sarroch si è imposta solamente al tie break con il punteggio di 11-15. Il primo set l'aveva vinto il Cus Cagliari 27-25, mentre Sarroch aveva pareggiato nel secondo parziale con il 26-24 e ribaltato il risultato nel terzo set, chiuso 26-28. Il quarto set è andato invece al Cus Cagliari con il 25-20, che ha permesso comunque agli universitari di strappare un punto. Ancora sconfitta la Why Company Stella Azzurra di Sestu, battuta 3-1 sul campo dell'Appio Roma.

Femminile. In B1 femminile arrivano due vittorie per le due sarde. San Paolo regola 3-0 Busango Visette Volley, mentre Capo d'Orso Palau supera 3-1 in casa Vap Galbiati. In B2 femminile, l'Alfieri cede al quinto set contro la Vero Volley Monza. Garibaldi è stata invece sconfitta 3-0 in casa dal Lazzate Volley. Rinviata al 14 marzo la sfida tra La Smeralda Ossi e Mondialclima Orago.

