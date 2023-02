Solide e convincenti vittorie per Sarroch e Cus Cagliari nella quindicesima giornata di Serie B. La capolista Sarroch centra sul campo del Collialbani Genzano la quindicesima vittoria su quindici in campionato, consolidando la vetta della classifica. Questa volta i gialloblù si sono imposti in tre set, anche se tutti molto combattuti e chiusi sul 25-21, 25-20 e 25-19. Successo esterno anche per il Cus Cagliari, sempre in tre set contro la Pallianus Volley. Gli universitari, terzi in classifica, si sono imposti con i parziali di 25-19, 25-20 e 25-17.

Femminile. Capo d'Orso Palau lotta ma cede in tre set in trasferta contro Costa Volpino, prima in classifica nel girone B di B1 femminile. A Milano, San Paolo perde invece 3-1 contro Bracco Propatria. In B2 femminile, sorride Garibaldi, che strappa il successo al quinto set contro Cinisello. Sconfitta 3-0 La Smeralda Ossi sul campo degl Cagliero. In casa, l'Alfieri dopo aver vinto il primo set cade 3-1 contro Lazzate.

