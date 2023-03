Trasferta sul campo dell'Energytime Spike Campobasso per Sarroch, che insegue la ventiduesima vittoria in altrettante partite nel campionato di Serie B. Anche il Cus Cagliari spera nel successo della capolista per consolidare il secondo posto in classifica.

Gli universitari hanno quattro punti di vantaggio su Collialbani Genzano e cinque proprio su Campobasso, battuto settimana scorsa nello scontro diretto. Domani il Cus affronterà invece Anguillara in trasferta. Impegno esterno anche per la Why Company Stella Azzurra di Sestu che sfida la Fenice Roma.

Femminile. Sabato in trasferta per le due sarde di B1 femminile. Capo d'Orso Palau affronta Don Colleoni, mentre la San Paolo gioca contro Progetto Valtellina Riwega. In B2 femminile, l'Alfieri fa visita a Coop Novate Martesana. Trasferte anche per Garibaldi La Maddalena contro Transport Ripalta e La Smeralda Ossi contro Gorla Orsa.

