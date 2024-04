Ottima prestazione per quattro atleti sardi nell'ultra trail "Istria 100 by UTMB", valido per l'accesso alle finali del circuito mondiale UTMB di Chamonix a fine agosto. Diverse le distanze proposte nel programma.

Teodoro Antonello Mura e Massimiliano Oppo hanno partecipato a quella più dura di 168 chilometri con 6590 metri di dislivello positivo. Una gara durissima quanto spettacolare. Manuela Musu ha corso il trail di 69 chilometri con 2220 metri di dislivello positivo e Salvatore Schirru e Barbara Pettinao quello di 42 chilometri con 950 metri di dislivello positivo.

Soprendente la gara di Mura che ha tagliato il traguardo in 30 ore e 19 minuti classificandosi al 99esimo posto assoluto e quarto di categoria. In generale, un prestazione della compagine sarda che conferma la crescita del movimento, sempre in misura massiccia in queste gare internazionali che vedono la partecipazione di corridori da tutti i continenti.

Numerosi anche quelli della categoria Elite presenti.

Nella 168 chilometri vittorie per Marek Causidis e Alessandra Boifava.

