È di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte il bilancio delle compagini calcistiche oristanesi impegnate nel torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu espugna l’ostico campo del Vecchio Borgo Sant’Elia per 0-1 e consolida il secondo posto (ora in solitario dopo il pareggio della Villacidrese per 1-1 contro Uta). La rete decisiva è firmata da Bebo Atzori, con un diagonale che si infila alle spalle del portiere al 20’ del primo tempo. Per i terralbesi sono 3 punti fondamentali nella rincorsa al primato, sempre occupato dal Guspini (vittorioso a Pirri per 2-3) e distante solamente un punto. Sconfitte casalinghe, invece, per Arborea e Tharros. L’Arborea cade contro il Selargius per 1-2. Uno stop pesante, contro una diretta concorrente (selargini che salgono a + 6 proprio dall’Arborea) e allontana Atzeni e compagni dai playoff (a – 7 dall’ultimo posto utile occupato dal Vecchio Borgo Sant’Elia). I biancorossi, invece, cedono al Comunale, contro il Castiadas, quarta forza del girone, per 0-1. Fatale all’undici allenato dal tandem Frongia-Pinna il gol subito in avvio di gara, al 10’, realizzato da Pulcrano. Oristanesi che ora occupano le posizioni di centro classifica. Tharros raggiunta dal Samugheo, vittorioso per 2-1 contro la Cannonau Jerzu. La formazione guidata da Alberto Piras si impone grazie alle reti segnate da Gallon e Frau (nel mezzo il gol del momentaneo pareggio di Serra). Il pareggio di giornata è quello della Freccia Parte Montis, nella sfida salvezza contro il Tonara, per 1-1. Un punto che muove la classifica dei mogoresi, anche se rimane il rammarico per essere passati in vantaggio nel finale con Girseni (al 35’ della ripresa) ed essere stati raggiunti da Mbaye (al 43’). La quota playout è ora distante 5 punti, mentre la salvezza diretta è a 6 lunghezze.

Nel girone B, il Bosa vince contro l’Usinese per 2-0 e ritorna ad occupare le posizioni che valgono la salvezza diretta. È la doppietta di Brisida a regalare i 3 punti alla compagine allenata da Salvatore Carboni. Sconfitta, invece, per il Ghilarza che cede sul campo della Macomerese per 2-1. Ghilarzesi ancora al terz’ultimo posto, a -4 dalla zona playout (Ghilarza a 21, Stintino a 25).

