Basket, nessuna sorpresa dopo il terzultimo turno di Serie C UnicaLa capolista Sirius Pallacanestro Nuoro passa sul parquet dell’Antonianum Quartu e mantiene il primato
Equilibri invariati nella parte alta della classifica di Serie C Unica dopo il terzultimo turno di regular season. La capolista Sirius Pallacanestro Nuoro passa sul parquet dell’Antonianum Quartu e mantiene il primato, respingendo il tentativo di aggancio delle inseguitrici.
Alle spalle dei barbaricini resta il Camping La Salina Calasetta, che supera con autorità la Polisportiva Dinamo Sassari e consolida la seconda posizione. Tiene il passo anche l’Olimpia Cagliari, corsara contro il Sant’Orsola Sassari: un'affermazione che consente alla squadra di Roberto Zucca di confermarsi terza forza del campionato.
Nelle altre gare, preziosa vittoria esterna della Ferrini Quartu sul campo dei Demones Ozieri, mentre la Fisiokons Aurea Sassari chiude con un ultimo quarto deciso la sfida contro la Scuola Basket Carbonia.
Di seguito i tabellini:
Scuola Basket Carbonia - Fisiokons Aurea Sassari 74-88
Parziali: 17-22; 18-12; 27-26; 12-28.
Carbonia: Angius 9, Barreiro 5, Porricino 2, Cancedda 8, Cau 27, Sciascia 3, Putignano 20. Allenatore: Michele Matteu.
Aurea Sassari: G. Langiu 14, Desole 1, Sanciu 5, L. Langiu 14, Matta 13, Fumanti 10, Basoli 12, Usai 5, Sall 14. Allenatore: Carlo Basoli.
Basket Sant’Orsola - Olimpia Cagliari 64-72
Parziali: 17-24; 22-18; 9-19; 16-11.
Sant’Orsola: Vargiu 2, Gueye 10, Bertolini 13, Raffo 12, Peruzzi 8, Casu 17, Barabino 2. Allenatore: Luca Ruiu.
Olimpia Cagliari: Tocco 8, Chessa 4, Serra 12, Corsi 11, Onnis 18, Sanna 13, Scanu 2, Gelsi 2, Terrosu 2. Allenatore: Roberto Zucca.
Demones Ozieri - Ferrini Quartu 69-76
Parziali: 26-12; 14-24; 14-18; 15-22.
Ozieri: Poloni 17, Vasselli 9, Polo 2, Saba 3, Serra 18, S. Monaco 7, G. Monaco 13. Allenatore: Gian Giorgio Cadoni.
Ferrini: Murgia 4, Sassaro 3, Saba 3, Piras 13, Pisu 5, Saddi 11, Diana 29, Marras 8. Allenatore: Marco Sassaro.
Camping La Salina Calasetta - Polisportiva Dinamo 95-70
Parziali: 31-14; 19-14; 18-27; 27-15.
Calasetta: Amadori 10, Romeo 13, Vivi 13, Mpeck 12, Zucca 2, Werlich 18, Ranucci 22, Fucka 5. Allenatore: Simone Frisolone.
Dinamo: Brunu 9, Cubeddu 3, Iaci 2, Moscaritolo 5, Correddu 6, Re 27, Panai 7, De Rosas 4. Allenatore: Gabriele Sassu.
Basket Antonianum - Sirius Pallacanestro Nuoro 71-80
Parziali: 17-24; 17-16; 19-21; 18-19.
Antonianum: Corda 2, Locci 2, Mattana 5, Ruggeri 6, Malpede 14, Suriano 17, Jordan 10, Pirisi 3, Tiragallo 12. Allenatore: Antonio Atella.
Nuoro: Assui 7, Canu 8, D. Radakovic 10, V. Radakovic 14, Martis 8, Doglio 17, Galantino 16. Allenatore: Davide Puddu.