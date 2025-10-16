Nel weekend prende vita la quarta giornata della Serie C Unica di basket maschile. Si parte sabato con tre anticipi.

Alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, il Sant’Orsola - primo in solitaria e unica formazione ancora imbattuta (3 vittorie su 3) - ospita il Camping La Salina Calasetta, reduce dal primo successo stagionale ottenuto domenica scorsa contro la Ferrini. Tra gli arancioneri fari puntati, come sempre, su Luca Sanna, miglior realizzatore del torneo nelle prime tre giornate.

Alle 18, derby interessante a Ozieri tra le neopromosse Demones e Scuola Basket Carbonia, entrambe protagoniste di un ottimo avvio con due vittorie in tre gare. Il sabato si chiude alle 20, ancora al PalaSimula, dove la Torres attende l’Antonianum Quartu in cerca dei primi punti della sua stagione.

Domenica il programma si completa con le ultime due sfide: alle 18, a MonteMixi, l’Olimpia Cagliari di coach Roberto Zucca prova a riscattare il ko di Sassari ospitando la Sirius Nuoro. Mezz’ora più tardi, alle 18.30, al PalaSant’Elena di Quartu, la Ferrini Pisano Arredamenti di Marco Sassaro va a caccia dei primi punti stagionali contro la Dinamo Sassari Academy, reduce dall’impresa contro l’Olimpia.

Riposa l’Aurea Sassari.

Classifica: Sant’Orsola 6; Nuoro, Olimpia, Carbonia e Ozieri 4; Aurea, Calasetta, Dinamo e Antonianum 2; Ferrini e Torres 0.

