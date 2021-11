Quattro gol, tre espulsi, due rigori e proteste ora concluse. Non si è fatto mancare nulla l'avvincente derby Sant'Elena-Ferrini 2-2, che ha dimostrato tutto il valore delle due squadre.

Dal pari ieri a Villa San Pietro lati positivi per entrambe: i biancoverdi si godono il gol di tacco di Pilosu (l'1-0) e il carattere che ha permesso di ritrovare il vantaggio in dieci uomini (in nove dal 90'); la capolista ha salvato l'imbattibilità allo scadere come con l'Arbus, rimontando due volte. Anche diverse polemiche, col Sant'Elena che si lamenta sui due gol ospiti e la Ferrini che chiede un rigore e contesta il rosso a Sebastiano Pinna. Ma per le due società, in buoni rapporti, il discorso è chiuso.

La situazione. Dopo otto vittorie di fila la Ferrini ne ha pareggiate due, ora è a 33 punti ossia +4 sul Taloro secondo. Prima di andare a Gavoi (mercoledì 8 nel turno infrasettimanale) i cagliaritani ospitano il Castiadas sabato alle 15, senza l'ex Pinna in panchina per squalifica.

Per il Sant'Elena di Cristian Dessì, terzo a quota 25, altro risultato di spessore in un campionato di alto livello, domenica in casa dell'Ossese cercherà la vittoria che manca dal 31 ottobre e non avrà Falciani e Tamburini squalificati.

© Riproduzione riservata