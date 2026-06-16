

L'Arcidano Calcio scrive una delle pagine più belle della sua giovane storia sportiva. Grazie alla vittoria ai calci di rigore contro la Nulese nei playoff, la squadra biancoceleste dopo 14 anni conquista la promozione in Seconda Categoria, coronando una stagione straordinaria e riportando entusiasmo e orgoglio in tutto il paese.

Una grande festa di comunità. «Ma anche un successo che assume un significato ancora più importante se si guarda al percorso compiuto dalla società - scrivono i dirigenti in una nota - L'Arcidano Calcio è nata nel 2020, riportando il calcio a San Nicolò d'Arcidano dopo diversi anni di assenza. Un progetto costruito con passione, sacrificio e spirito di appartenenza, cresciuto stagione dopo stagione fino al raggiungimento di questo prestigioso traguardo».

Fin dall'inizio dell'annata, le ambizioni erano chiare.

L'ingresso di nuovi soci e dirigenti aveva portato entusiasmo e nuove energie, con un obiettivo dichiarato senza mezzi termini: conquistare il salto di categoria. «Una sfida impegnativa, affrontata con determinazione da tutta la società, dallo staff tecnico ai giocatori - scrivono i dirigenti - il campionato, tuttavia, non era iniziato nel migliore dei modi. Alcuni risultati altalenanti avevano rallentato la corsa dell'Arcidano, ma il gruppo non ha mai smesso di credere nelle proprie potenzialità. È stato il girone di ritorno a cambiare il volto della stagione: una cavalcata entusiasmante, fatta di vittorie, carattere e continuità, che ha permesso alla squadra di risalire la classifica e presentarsi ai playoff con grande fiducia. La promozione in Seconda Categoria rappresenta il premio per il lavoro svolto quest’anno da dirigenti, allenatori, giocatori, collaboratori e volontari».

Per la prossima stagione i giocatori e la società chiedono ai cittadini di supportarli ancora di più.

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