San Giovanni Suergiu. Il Giba Marco Cullurgioni, superando 2- 1 il Portoscuso, ha vinto il memorial di calcio Marco Sairu dedicato alla categoria allievi. Al terzo posto i padroni di casa del San Giovanni Suergiu che hanno vinto 2 a 0 sul Cortoghiana. Miglior giocatore della competizione Leonardo Locci, portiere del San Giovanni Suergiu, scelto dagli allenatori, dai capitani e degli arbitri delle finali. Presenti alla premiazioni il delegato Figc Renato Serra, l'amministrazione comunale, la moglie di Marco Sairu, Lia Locci e il figlio Davide Sairu. È stata una finale molto combattuto, testimoniata dal gol di scarto a favore dei vincitori. In uno stadio gremito, fra molta emozione e partecipazione è nato e si è svolto quindi il memorial rivolto a un uomo di calcio che ha lasciato il segno in tutto il Sulcis, collaborando con diverse realtà: ha allenato a Sant’Antioco, è stato dirigente della Carloforte e ha contribuito alla rifondazione dell’”AC San Giovanni Suergiu 1995” tra gli anni ’90 e 2000. Tra le tante esperienze, anche quella da selezionatore delle rappresentative provinciali FIGC, sempre con la stessa passione e dedizione per i giovani.

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