Dopo l’allenatore, il confermato Mauro Ottaviani, l’Arzachena Academy Costa Smeralda inizia a ufficializzare le prime prestigiose partnership per la stagione 2026/27.

Chiuso con un onorevole settimo posto il campionato di Promozione, il club del presidente Pasquale Cossu guarda con rinnovate ambizioni al prossimo, ciò che vale sia per la prima squadra, sia per il settore giovanile, entrato a far parte lo scorso anno delle Juventus Academy, prima e unica realtà in Sardegna.

Dal momento della conferma, Ottaviani e il direttore generale Antonello Zucchi hanno iniziato a lavorare alla rosa dei giocatori per il prossimo anno, nella quale, come da tradizione, grande spazio avranno i giovani, e in particolare gli under di casa. Al di là della salvezza conquistata con largo anticipo e senza troppi affanni, tra i successi registrati dall’Arzachena nell’ultima stagione spicca l’esordio in prima squadra di molti ragazzi del vivaio biancoverde.

Ben 10, ovvero Andrea Columbano, Joao Pereira, Diego Croce, Emanuele Porcu, Francesco Biccu, Simone Bonora, Daniele Sposito, Gianmarco Stafisso, Francesco Cappai e Leonardo Rozzo, nati tra il 2006 e il 2010. Ciliegina sulla torta la convocazione di Stafisso nella Rappresentativa Allievi della Sardegna per il Torneo delle Regioni.

Intanto, per i “grandi” è partito il toto-conferma, dal capitano Danilo Bonacquisti, che compirà il prossimo anno 40 anni, al capo cannoniere dell’ultimo torneo Edoardo Donati, che con 21 reti realizzate tra campionato e Coppa Italia si è guadagnato un posto nella top ten dei bomber del girone B e l’attenzione di molti club, anche di categoria superiore.

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