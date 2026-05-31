Morto Giovanni Sini, per decenni segretario dell'ippodromo di ChilivaniL’ippica sarda piange una sua istituzione
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L'ippica sarda piange la morte di Giovanni Sini, classe 1948. Originario di Benetutti, Sini è stato per decenni il segretario dell'ippodromo "Don Deodato Meloni" di Chilivani.
Persona garbata, intelligente, precisa e competente, Giovanni Sini era stato assunto nel 1977 all'allora Istituto Incremento Ippico della Sardegna. Diventato segretario della società di corse dell'ippodromo di Chilivani è stato un punto di riferimento per tutti: dai proprietari agli allenatori, ai fantini.
Calciatore dilettante in gioventù, ha poi lavorato quasi mezzo secolo nel mondo ippico con gentilezza e disponibilità, che tutti hanno avuto modo di apprezzare.