Basket Divisione Regionale 1, nel weekend arriva il "Torneo Preseason"Appuntamento sabato 19 e domenica 20 settembre, organizza lo Shardana Basket
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In attesa dell’inizio ufficiale del campionato, primi test per alcune delle formazioni che prenderanno parte alla prossima Divisione Regionale 1 di basket. Nel prossimo weekend, infatti, a Sassari, lo Shardana Basket (neo-promossa nel secondo torneo regionale) organizza il “Torneo Preseason”. Teatro delle sfide, sabato 19 e domenica 20 settembre, sarà la palestra “Luca Simula” di Sassari. Oltre ai padroni di casa, presenti anche la Santa Croce Olbia, la Alghero Academy e il CUS Sassari. Sabato 19, alle 17, esordiranno, per la prima semifinale, Santa Croce e Alghero; a seguire lo Shardana Basket se la vedrà contro il CUS Sassari. Domenica 20, alle 18, la finale per il terzo posto, mentre alle 20 la finalissima per il primo posto.