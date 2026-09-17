

Il giudice sportivo ha adottato i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della prima giornata di Eccellenza. Il conto più salato lo paga il Villasimius, che perde per tre giornate un calciatore e per una l'allenatore.

La sanzione più severa riguarda Sandro Scioni del Villasimius, squalificato per tre gare effettive. Secondo il referto, a gioco fermo il calciatore ha colpito un avversario al volto con una gomitata, all'altezza del naso, facendolo cadere a terra dolorante.

Due giornate a Tommaso Olivieri del Tempio, per un'espressione offensiva rivolta all'arbitro. Una giornata a testa, infine, per Alessandro Scanu e Alessio Sechi, entrambi dell'Usinese.

Fra gli allenatori sono stati squalificati per una gara Michele Filippi del Lanusei e Federico Cocco del Villasimius.





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