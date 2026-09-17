Chi segue la Prima Categoria sa già che il fine settimana, per molte squadre, comincia con ventiquattro ore d'anticipo. Il Comitato Regionale ha pubblicato le gare dei gironi A, B, C e D che si giocheranno al sabato, dall'inizio del campionato fino alla primavera. Un calendario stabilito in partenza, che consente a società, tifosi e famiglie di organizzarsi con largo margine.

Il primo sabato di campionato è quello del 26 settembre, con calcio d'inizio alle 16. Nel girone A apre La Salle-Decimo 07. Nel girone B sono due le gare anticipate, Calcio Decimoputzu-Gialeto 1909 e Segariu-Virtus Furtei. Il girone C è quello che offre di più, con Bittese-Supramonte, Dorgalese-Tuttavista Galtellì e Ghilarza-Silanus. Nel girone D, infine, si giocano Ittiri Calcio-San Paolo Sassari e Portotorres-Ploaghe 1994.

Una settimana dopo, il 3 ottobre, tocca a Tertenia-Baunese nel girone A, a Isili-Segariu nel B, ad Abbasanta-Bottidda e Fanum Orosei-Santu Predu nel C, a Bonnanaro 2019-Lanteri Sassari e Siligo-Atletico Castelsardo nel D. E così, sabato dopo sabato, fino alla fine del girone di ritorno.

L'orario segue il cambio di stagione. Per tutto settembre e ottobre le gare anticipate iniziano alle 16; dal 31 ottobre, con il ritorno dell'ora solare e le giornate più corte, il fischio d'inizio si sposta alle 15 e lì resta per l'inverno e per quasi tutta la primavera. Soltanto l'ultima giornata compresa nel programma, quella del 10 aprile, torna alle 16.

Un'eccezione riguarda la giornata dell'Epifania: mercoledì 6 gennaio non sono previsti anticipi, perché tutte le gare si disputeranno come da calendario ufficiale.

La data da segnare in rosso è quella del 27 marzo. In quella giornata non si tratta di una o due gare spostate: nei gironi A, B, C e D anticipa l'intero turno, con tutte le squadre in campo lo stesso sabato pomeriggio alle 15. È l'unico appuntamento dell'anno in cui la Prima Categoria regionale si gioca tutta insieme, fuori dalla domenica.

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