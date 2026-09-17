

Sono due i risultati della prima giornata di Promozione che restano in sospeso. Il giudice sportivo ha preso atto dei preannunci di ricorso presentati dal Fonni per la gara di Macomer e dall'Ovodda per quella di Campanedda, entrambe del 13 settembre, riservandosi ogni decisione in merito. In attesa del pronunciamento restano comunque validi i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati.

Fra i calciatori espulsi, due gare effettive di squalifica per Antonio Frances Mossa del Luogosanto. Una giornata a testa, invece, per Emanuele Secci dell'Atletico Cagliari, Mattia Lai del Cannonau Jerzu Picchi e Nicolò Palmas del Selargius.



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