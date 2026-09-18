Dal 6 all'11 ottobre torna al Poetto di Quartu il Sardinia Gran Slam, tradizionale e atteso appuntamento del calendario internazionale del kitefoiling, che assegna punteggi per le ranking maschile e femminile della disciplina olimpica della Formula Kite, proiettata verso Los Angeles 2028. Giunto alla decima edizione, l'evento assegna punti importanti per il ranking mondiale World Sailing/IKA. A organizzarlo è la GLEsport con la collaborazione tecnico sportiva di Chia Wind Club; l’iniziativa si disputa sotto l’egida di World Sailing (la Federazione Internazionale della Vela) e IKA (la Federazione internazionale di Kiteboarding), oltre alla FIV – Federazione Italiana Vela. Il quartier generale della manifestazione sarà allestito nel tratto di spiaggia dello stabilimento balneare Blue Sky.

Tra i nomi più attesi in campo maschile ci sono quelli degli ultimi campioni del mondo nonché numero 1 e 2 del ranking di Formula Kite: il singaporiano Maximilian Maeder (2026) e il marchigiano Riccardo Pianosi, che al Sardinia Gran Slam 2025 conquistò la corona iridata. E c'è anche lo svizzero Gian Andrea Stragiotti, vicecampione del mondo pochi mesi fa a Viana do Castelo e fresco di titolo europeo, senza dimenticare Valentin Bontus, campione olimpico a Parigi due anni fa e bronzo nella più recente edizione dei Mondiali.

Tra le donne in cima al ranking c'è la francese Lauriane Nolot, davanti all'olandese Jessie Kampman: anche in questo caso si tratta delle campionesse del mondo 2026 e 2025. Nolot ha messo in bacheca pochi giorni fa anche un altro titolo europeo. Poi la britannica Lily Young, l’elvetica Elena Lengwiler - bronzo nella rassegna iridata di Viana do Castelo - e la pluricampionessa mondiale Daniela Moroz. E poi l'australiana Breiana Whitehead e le atlete cinesi in grande ascesa, a cominciare da Wan Li.

Promosso dalla Regione il Sardinia Gran Slam ha il contributo e il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Comune di Quartu.

Giorgia Daga

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