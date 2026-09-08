A una settimana dall’evento dell’anno per il salto ostacoli, la schiera dei cavalieri e amazzoni che parteciperanno al Concorso internazionale CSI 3* inserito nel Sardegna Jumping Tour, con montepremi totale di 186.700 euro, si colora con le bandiere di diverse nazioni.

Alla manifestazione organizzata dall’Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica della Regione Sardegna, in programma dal 16 al 20 settembre nell'impianto Asvi di Tanca Regia ad Abbasanta, parteciperanno atleti del calibro di José Maria Larocca, che, da Pechino 2008 a Parigi 2024, ha rappresentato l'Argentina a cinque Olimpiadi consecutive. In arrivo cavalieri da Canada, Usa, Inghilterra, Francia, Svizzera e Lettonia, che sfideranno alcuni dei migliori atleti italiani.

Al via Bruno Chimirri e la figlia Elisa, protagonisti nelle precedenti edizioni del Sardegna Jumping Tour, e tre azzurri che hanno sfiorato il podio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, vale a dire Giacomo Bassi, Emilio Bicocchi e il caporal maggiore Lorenzo Correddu, che gareggerà in casa visto che suo padre è Giovanni Battista Correddu da Villanova. Altri cavalieri e le amazzoni verranno annunciati nei prossimi giorni.

Il Sardegna Jumping Tour mette insieme sport d’élite, allevamento e promozione territoriale. Grande spazio verrà dato ai giovani cavalli dell’allevamento sardo con le finali del Trofeo Asvi, dedicate ai soggetti nati e allevati in Sardegna, suddivisi per fasce d’età (4, 5, 6 e 7 anni e oltre). Prevista anche una “Vetrina d’Èlite” per i puledri di 2 e 3 anni che aumenta le attrattive per gli acquirenti.

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