Dopo due weekend senza gare - uno dei quali aggiuntivo rispetto al resto del campionato per via del rinvio della trasferta di Trieste - il Cus Cagliari torna in campo per una sfida che pesa sul percorso salvezza. Venerdì pomeriggio, alle 16, le universitarie ospitano al PalaCus il MoneyGo Basket Girls Ancona, avversaria diretta che in classifica precede le cagliaritane di due lunghezze, seppur con una partita in più.

Per la squadra di Federico Xaxa si tratta di un passaggio cruciale: le tre sconfitte consecutive hanno complicato la situazione e la vittoria manca dalla seconda giornata, proprio a Sa Duchessa contro Treviso. Le settimane senza impegni ufficiali avrebbero potuto aiutare a limare i dettagli che non hanno funzionato nelle ultime uscite, ma l’infermeria ha presentato il conto: oltre all’assenza già prevista di Tea Perić, impegnata con la Bosnia, il gruppo ha dovuto fare i conti con vari acciacchi che hanno limitato il lavoro quotidiano.

«Arriviamo da due settimane segnate da tante assenze - spiega coach Xaxa -. Tra Perić via per la nazionale e alcuni infortuni non abbiamo potuto lavorare come avremmo voluto. Non sappiamo ancora chi recupereremo per venerdì, ma dovremo farci trovare pronte soprattutto dal punto di vista mentale».

L’avversaria, nonostante a sua volta viva un momento complicato, resta insidiosa: «Ancona è una squadra giovane ma profonda - aggiunge -. Le loro giocatrici più esperte, penso a Zanetti e Bremaud, hanno punti nelle mani: servirà più aggressività difensiva rispetto alle nostre ultime partite».

