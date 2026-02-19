La 25esima giornata del campionato di Promozione girone A, in programma domenica alle 15, apre la volata finale di stagione: dopo questo turno resteranno infatti nove partite da giocare e ogni punto inizierà ad avere un peso specifico determinante, sia per la promozione diretta in Eccellenza sia per la definizione della griglia playoff e della zona retrocessione. In vetta la classifica è cortissima: il Guspini Calcio guida con 56 punti, seguito a una sola lunghezza dal Terralba Francesco Bellu e dalla Villacidrese Calcio, entrambe a quota 55, mentre il Castiadas insegue con 51 punti e resta pienamente in corsa per un piazzamento di vertice.

La capolista sarà di scena sul campo del Pirri, attualmente quintultimo con 23 punti in zona playout: per i cagliaritani si tratta di una sfida delicatissima contro la prima della classe, con l’obiettivo di muovere la classifica e provare a uscire dalla griglia spareggi. Impegno di alto profilo anche per il Terralba, atteso dal confronto con il Vecchio Borgo Sant’Elia, quinto a quota 40 e deciso a consolidare la propria posizione playoff; la gara si disputerà al Comunale “Bellavista” di Sinnai. La Villacidrese, invece, ospita l’Uta, formazione che con 27 punti cerca continuità per allontanarsi dalla zona calda.

Trasferta insidiosa per il Castiadas, atteso dalla Tharros, compagine di metà graduatoria a quota 31. Occhi puntati anche sulla sfida tra Arborea (33 punti) e Selargius (36). L’Atletico Cagliari, anch’esso a quota 33, riceve l’Ovodda, penultimo con 19 punti e obbligato a fare risultato per continuare a sperare nella salvezza diretta o almeno nei playout.

In coda si annunciano fondamentali anche Baunese–Cus Cagliari e Samugheo–Cannonau Jerzu Picchi, con in palio punti pesantissimi per evitare le ultime tre posizioni che significano retrocessione diretta in Prima categoria. Completa il quadro Tonara–Freccia Parte Montis, con il Tonara (20) e la Freccia Parte Montis (17) alla ricerca di un successo che potrebbe cambiare volto alla parte bassa della graduatoria.

GIRONE B

Ottava giornata di ritorno nel campionato di Promozione girone B, con un programma che intreccia la corsa solitaria al vertice con una bagarre sempre più accesa in zona salvezza. Si parte sabato alle 16 a Galtellì, dove il Tuttavista Galtelli ospita l’Atletico Bono in un anticipo che ha il sapore dell’ultima spiaggia: ultima e penultima della classe, reduci entrambe da vittorie pesanti rispettivamente contro Ozierese e Castelsardo, cercano continuità per alimentare le speranze di rimonta. I padroni di casa, fanalino di coda con 10 punti, vogliono dare seguito al successo che ha riacceso l’entusiasmo; gli ospiti, a quota 14 con una gara in meno, hanno l’occasione di accorciare ulteriormente e riaprire i giochi.

Domenica alle 15 riflettori puntati sulla capolista Alghero, dominatrice del torneo con 68 punti, ancora imbattuta e con numeri impressionanti sia in attacco sia in difesa. La formazione catalana ospita il San Giorgio Perfugas, squadra di metà classifica che cerca punti per consolidare la propria posizione. Alle spalle della capolista insegue il Bonorva 1960, secondo a quota 56 (con un punto di penalizzazione), impegnato contro il Castelsardo, formazione ancora coinvolta nella lotta per evitare la zona rossa.

Sfida interessante anche per l’Ozierese, terza con 46 punti, che riceve lo Stintino, in piena zona pericolo. L’Usinese, quarta a quota 42, sarà invece di scena sul campo del Bosa, chiamato a fare risultato per allontanarsi dalle ultime posizioni. In ottica playoff attenzione anche a Coghinas–Luogosanto, confronto diretto tra quinta e sesta forza del campionato, separate da un solo punto.

L’Arzachena, settima con 39 punti, affronterà il Campanedda in una gara che si giocherà a Telti, mentre la Macomerese ospiterà il Ghilarza a Borore, in uno scontro delicato soprattutto per gli ospiti, attualmente terzultimi. Completa il quadro Thiesi–Li Punti.

© Riproduzione riservata