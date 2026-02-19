Chi in continuità col turno precedente (Eccellenza e Promozione), chi al riapproccio dopo la sosta, tra sabato e domenica prossimi i campionati dilettantistici sardi si rimettono in marcia a pieno regime. Prendiamo dunque in esame gli appuntamenti riguardanti le " Anglogalluresi" , e per completezza di informazione ai consueti campionati di : Eccellenza e di alcuni gironi di I a e II a categoria , aggiungiamo anche il gir. B di Promozione. In quella appena citata proprio mercoledì 18 é stato recuperato il 3° turno di ritorno, che ha fatto registrare i seguenti risultati: imprese lontano da casa sia per Coghinas calcio che per Luogosanto , la prima a Stintino (1-3), l'altra a Usini (0-1). Il pari (0-0) l'ha ottenuto l'Arzachena a Li Punti; mentre sia San Giorgio Perfugas che Castelsardo sono state sconfitte : (0-1) a favore del Bonorva e a Bono , col medesimo risultato i Castellanesi .

Tornando alle prossime gare, che si disputeranno quasi tutte sabato 21 ad eccezione di Calangianus- Tortolì, Domenica 22, vediamo le avversarie delle 5 Galluresi: l'Ilvamaddalena (37) ed il Tempio (34) saranno opposte in gare di alta classifica , alla Nuorese (40), in casa , gli isolani, ed in Ogliastra i Tempiesi a Lanusei (35). Trasferte delicate in chiave salvezza sia per il Buddusò (27), che per il Santa Teresa ( 25), con la prima di scena a Villasimius (24),l'altra a Carbonia( 23 ). Domenica sarà invece la volta di Calangianus (29), opposto al "Signora Chiara", al Tortolì (21). Tornando alla Promozione ecco gli appuntamenti : derby Anlogallurese tra Coghinas , 5° con 41, che affronta in casa il Luogosanto 40; l'Arzachena 39, ospita il Campanedda 29. Trasferte da brivido per San Giorgio Perfugas e Castelsardo, che rendono visita rispettivamente all' Alghero prima della classe ed imbattuta che vanta 68 punti, ed al Bonorva , seconda con 56.

Nel gir. C di Prima categoria l' Oschirese 29, riceverà la visita della capolista Macomer 45. In quello D, scontro tra le pari punti 29, Lauras e Sorso1930, sabato alle 16,00 a Luras ; il Badesi 09 (27), invece ,domenica se la vedrà in casa col Ploaghe 29, infine trasferta a Sorso, in casa dell'Atletico per il Valledoria 35.

Vediamo per finire i due gironi di II a categoria : in quello H, fatta eccezione per il Palau 45, che nell'anticipo di San Valentino ha sconfitto in casa il Trinità 19, conservando in tal modo la seconda piazza per una settimana. Le altre sfide prevedono: Tavolara , imbattuta capolista con 46, riceve la visita del Siniscola 2010 , che di punti ne ha uno soltanto; Golfo Aranci 43 - Alà 20; Porto San Paolo 37 - Funtanaliras Monti 22 ; La Salette 30- Porto Cervo 32 ; Biasì 22 - Porto Rotondo 27 ; Budonese 8 - Loiri 11. Il girone F prevede : derby dell' Anglona tra Laerru 25 e la capolista Atletico Castelsardo 42 ; Sporting Paduledda 27 - Centro storico SS 22 ; Turritana 13 - Codaruina 25 ; Viddalbese 8 - Monte Muros 13.

