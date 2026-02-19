Il 25 febbraio alle 15 si recuperano Uta-Tonara (Promozione, girone A) e Atletico Bono-Coghinas (Promozione, girone B).

Sempre il 25 febbraio si giocano le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Promozione. In programma alle 15 Arborea-Castiadas e Alghero-Bonorva.

Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocano l’11 marzo.

