19 febbraio 2026 alle 21:39
Promozione, mercoledì di Coppa Italia e recuperiTutte le sfide in programma il 25 febbraio
Il 25 febbraio alle 15 si recuperano Uta-Tonara (Promozione, girone A) e Atletico Bono-Coghinas (Promozione, girone B).
Sempre il 25 febbraio si giocano le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Promozione. In programma alle 15 Arborea-Castiadas e Alghero-Bonorva.
Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocano l’11 marzo.
