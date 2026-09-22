Sassari, in 500 abbandonano Futuro Nazionale e Vannacci per seguire Marco Rizzo. In una lettera indirizzata alla direzione di Futuro Nazionale e rivolta anche a Roberto Vannacci, Massimiliano Simoni e Annamaria Frigo, il referente del 'Comitato Sassari 643' Marcello Orrú ha comunicato la volontà dei 500 iscritti al suddetto comitato di recedere dal tesseramento. Lo riporta una nota.

«Comunico inoltre», specifica Orrú nella medesima missiva, «che il mio percorso, insieme a quelli che hanno condiviso con me questa esperienza, proseguirà all'interno del partito Italia domani guidato da Marco Rizzo. Abbiamo scelto di aderire a questo progetto», spiega Orrú, «perchè riteniamo prioritario rimettere al centro l'interesse pubblico, la sovranità politica e monetaria del nostro Paese e la tutela dei diritti sociali, attribuendo la priorità ai bisogni reali delle persone. Ringraziamo comunque per il loro straordinario ed importante impegno che porterà benefici agli italiani, i dirigenti apicali di Futuro Nazionale», conclude il neorizziano nel mettere in evidenza il passaggio della sua organizzazione territoriale, di centinaia di militanti, al movimento di Rizzo.

(Unioneonline/En.Ne.)

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