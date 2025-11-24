Brutto risveglio questa mattina per i residenti di Quartu Sant’Elena, che si sono trovati senza acqua corrente a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro da ore per eseguire un intervento urgente sulla condotta di via Corridoni, dove è stata individuata e isolata una dispersione.

Si tratta di una condotta primaria in acciaio del diametro di 350 millimetri: per effettuare le saldature necessarie è indispensabile che la tubazione sia completamente vuota. Per questo motivo Abbanoa ha disposto la chiusura del serbatoio cittadino. Questo potrà portare a cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone più alte del centro abitato e ai piani superiori dei condomini.

I tecnici spiegano che i disservizi proseguiranno fino al pomeriggio, quando è prevista la conclusione dei lavori e il ripristino del servizio a pieno regime. La sospensione interessa esclusivamente il centro urbano: nessun problema invece per il litorale, alimentato da un altro acquedotto. Nel frattempo l’amministrazione ha disposto la sospensione delle attività didattiche, con gli edifici scolastici che restano accessibili solo a personale amministrativo e tecnico.

