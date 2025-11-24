Non era ancora successo che le tre squadre Galluresi, certamente quelle più antiche e blasonate del campionato di Eccellenza, identificabili in Tempio, Ilvamaddalena e Calangianus, riuscissero contemporaneamente, a brindare alla vittoria. Le due rimanenti , cosiddette matricole: Buddusò e Santa Teresa Gallura , sono invece incappate in altrettante sconfitte. Detto ciò i conti sono subito fatti: sono 9 i punti ottenuti nell'undicesima giornata, vale a dire a 4 turni dal giro di boa.

Il Tempio con i 3 conquistati nella gara interna contro l'Iglesias, disputata a porte chiuse, si è confermata in vetta alla classifica, in compagnia della Nuorese, a quota 22. L'eroe di giornata in un "Manconi", dall'aspetto spettrale da far quasi paura, con una ventina di presenti fra giornalisti e persone autorizzate, è stato il centravanti Bruno Meles Lemiechevsky che ha centrato una tripletta, fra cui due calci di rigore ,in rapida successione, freddamente realizzati.

L'Ilvamaddalena, reduce dalla vittoria nel turno precedente, proprio nei confronti del Tempio, ha confermato il suo ottimo stato di forma, andando a vincere a Settimo San Pietro, il confronto col Sant'Elena.Vittoria che permette agli isolani di insediarsi al secondo posto con 21 punti. Un Calangianus in netta ripresa fà sua la "Stragallurese mare monti" violando il "Buoncammino" e mettendo così nei guai la squadra guidata da Celestino Ciarolu. I giallorossi di Simone Marini salgono così a quota 14 , ad una distanza di 4 dalla zona play off e 5 dagli out.

Dal canto suo la compagine Teresina ripiomba nella bagarre retrocessione, ma certamente con 19 partite ancora da disputare, il traguardo salvezza è tutt'altro che un utopia. Anche la squadra guidata da Ferruccio Terrosu non si trova in acque tranquille: aver perso lo scontro diretto con la rediviva Ferrini, oltre che l'imbattibilità casalinga che durava da 30 mesi , ha riconfermato i Buddosoini in zona Play out, con 9 punti, propio in compagnia dei Cagliaritani della Ferrini. Anche per loro vale lo stesso discorso fatto in precedenza.

