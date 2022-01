Riana Nainggolan torna e segna, regalando il successo al Cus Cagliari nel derby di Serie A2 femminile contro l'Arzachena. La giocatrice belga, reduce da un lungo infortunio che l'ha costretta a stare lontano dal campo, è rientrata a disposizione delle universitarie, facendo fin da subito la differenza. Al PalaCus, la squadra di Andrea Congiu si è imposta per 3-1 sull'Arzachena grazie al gol di Nainggolan, ma anche i centri di Patteri e Valitskaya. Di Campesi l'unica rete ospite.

Gli altri risultati. Il Santu Predu ha pareggiato 2-2 in casa nello scontro diretto in chiave playoff contro l'Academy Torino. Successo importante per la Jasnagora, che con fatica batte il Cus Pisa 2-0. A Sestu sono andate a segno Vaquero e Lorrai. La squadra di Argento si è così matematicamente qualificata con la terza posizione per la Coppa Italia e affronterà la Mediterranea, seconda e che oggi ha osservato il turno di riposo.

