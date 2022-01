Sabato si giocherà solo uno dei due derby sardi previsti per la tredicesima giornata di Serie A2. A causa delle positività nel gruppo squadra del Città di Sestu, è stata rinviata al 26 gennaio la sfida contro la Leonardo. Si disputerà regolarmente invece l'altro derby tra la Monastir Kosmoto, a caccia dei primi punti stagionali, e i cagliaritani del 360 GG, che proveranno ad accorciare sulle prime posizioni in classifica.

Serie B. Il Sardinia Futsal terzo cerca continuità in Lombardia contro il Leon. Per un eventuale sorpasso, una mano potrebbe arrivare dalle altre due sarde del girone. La Jasnagora riceve a Sestu l'Orange Asti secondo, mentre la Mediterranea attende al PalaMonteAcuto la capolista Domus Bresso. Turno di riposo per il C'è Chi Ciak di Serramanna. Nel girone E prima gara del 2022 per il Domus Chia, che vola in Toscana per la trasferta contro l'Atlante Grosseto.

Femminile. L'Athena Sassari torna in campo dopo aver trovato l'importante vittoria in chiave salvezza sul Padova con il bel 10-2 di Usini. Le sassaresi per l'undicesima giornata di Serie A sono attese dalla trasferta contro la Marbel Bitonto. In Serie A2, attesa per il derby del girone A tra il Cus Cagliari e l'Arzachena. Scontro diretto in chiave playoff per il Santu Predu, che riceve a Nuoro l'Academy Torino. Nel girone B, la Jasnagora ospita a Sestu il Cus Pisa. Turno di riposo per la Mediterranea.

