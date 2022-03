In Eccellenza domenica non si giocherà Li Punti-Ferrini, rinviata perché la formazione cagliaritana ha riscontrato diversi positivi (oltre cinque) fra giocatori e staff tecnico, tanto da aver interrotto in via precauzionale gli allenamenti nella giornata di ieri. Da Ilvamaddalena-Monastir della scorsa giornata arriva un provvedimento da parte del Giudice Sportivo per un momento di tensione prima della partita.

Giudice sportivo. Tomas Congia, dirigente accompagnatore del Monastir, è stato inibito fino al 30 aprile per avere, stando al rapporto del commissario di campo, colpito con un calcio all'inguine un dirigente del Caprera, società di calcio femminile che domenica scorsa aveva giocato in precedenza sul campo dove poi si è disputata la gara fra l'Ilva e i biancoblù di Manunza. All'arrivo delle due squadre gli spogliatoi erano occupati per una partita di calcio femminile, conclusasi alle 14. L'Ilva ha individuato un locale da poter usare per sé come alternativa, ma non ne ha fornito uno al Monastir che si è dovuto cambiare in pullman (motivo per cui i maddalenini hanno ricevuto 100 euro di multa, non avendo accolto in maniera cortese la società ospite). La discussione è stata bloccata dai giocatori di entrambe le squadre.

Doppia rissa. Il Giudice Sportivo, in Seconda Categoria, ha squalificato tre giornate Gavino Zara del Castelsardo, che ha lasciato il campo per raggiungere un gruppo di tifosi della sua società e del Sorso che avevano fatto scoppiare una rissa sugli spalti, riceve tre giornate di squalifica. Per effetto di quanto avvenuto sulle tribune, con intervento dei Carabinieri per far tornare l'ordine, entrambi i club hanno ricevuto una multa di 100 euro a testa. Anche Roberto Addis del Palau salterà le prossime tre partite, per un pugno a un avversario dopo essere stato espulso. E in Promozione inibito fino al 16 aprile Salvatore Langiu, dirigente dell'Oschirese che ha minacciato un assistente arbitrale. In Eccellenza, oltre a Ilva-Monastir dalla quale è stato squalificato anche il tecnico dei campidanesi Nicola Manunza (una giornata per recidività in ammonizione), due giornate a Baggini (Arbus), Santoro (Budoni) e Tamburini (Sant'Elena), una ad Atzori (Arbus), Canalis, Carabajal e Manca (Li Punti).

Anticipi. Sono in tutto quattordici sabato, a cominciare da Gladiator-Atletico Uri di Serie D (ore 14.30). In Eccellenza sabato alle 15 Castiadas-Sant'Elena, in Promozione alla stessa ora il derby Atletico Cagliari-Pro Sigma (Girone A) e Arborea-Paulese (B), nel Girone C alle 16 Thiesi-Usinese e Valledoria-San Teodoro. Completano gli anticipi cinque partite di Prima Categoria e tre di Seconda Categoria.

