Riccardo Mattana, un altro anno con l'Accademia SulcitanaConferma per il difensore dopo un’ottima stagione
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Il difensore Riccardo Mattana giocherà anche la prossima stagione con l'Accademia Sulcitana, appena arrivata in Promozione, a coronamento di una stagione esaltante in Prima categoria.
"Dalla sorpresa alla certezza: arrivato in punta di piedi, Riccardo Mattana- ha scritto la società- ha conquistato tutti, trasformandosi settimana dopo settimana in una delle pedine fondamentali della squadra. Senza troppi giri di parole, è stato probabilmente la più grande sorpresa della scorsa stagione, un mix di talento, grinta e maturità”.