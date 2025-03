La Resinglass Olbia vola in Toscana per difendere il primato. Domenica, con fischio d’inizio alle 15, l’Hermaea scenderà in campo a Santa Croce sull’Arno contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. Con l’obiettivo di conquistare punti utili a confermare il primo posto della Pool Salvezza della A2 femminile di volley e riscattare insieme la sconfitta subita dalla Clai Imola al turno precedente.

«Sarà una gara difficile, le nostre avversarie hanno dimostrato di avere ottime qualità già nel match dell’andata», interviene la capitana biancoblù Laura Partenio presentando la sfida valida per la 3ª giornata di ritorno della Pool Salvezza del campionato cadetto. «Castelfranco è una squadra rognosa, che difende tanto. Andiamo in casa loro agguerrite per far valere la nostra forza e conquistare punti: vogliamo assolutamente migliorare il nostro score lontano dal GeoPalace», aggiunge l’ex azzurra. «Siamo riuscite a vincere almeno una volta contro tutte le squadre affrontate fin qui, compresa la prima fase, e vogliamo continuare così».

Quarta in classifica con 31 punti e 7 in meno delle galluresi, la formazione toscana si impose all’andata al tie-break nonostante i 22 punti di Partenio e i 17 a testa di Alice Trampus e Piia Korhonen. Per cui domenica da riscattare ci sarà anche il ko del GeoPalace del 22 febbraio.

Al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno arbitrano Antonio Testa e Deborah Proietti; al videocheck Gabriele Pulcini.

