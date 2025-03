Con 15 punti realizzati contro l’Oro Cash Picco Lecco, Alice Trampus è stata la seconda miglior realizzatrice della Resinglass Olbia nella sfida della quinta e ultima giornata d’andata della Pool Salvezza della A2 femminile di volley.

Una partita al termine della quale la squadra di Dino Guadalupi ha conquistato una vittoria importante, che dall’alto del secondo posto con 35 punti e 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione a cinque turni dalla fine vale l’ipoteca sulla conferma della categoria. «Abbiamo avuto un piccolo blackout nel terzo set, nel quale abbiamo fatto molti errori, ma dopo abbiamo ripreso a marciare al nostro ritmo», ricorda Trampus a proposito del match di domenica scorsa. «Vogliamo migliorare ogni giorno, a livello individuale e come squadra: siamo un bel gruppo, e possiamo puntare ad arrivare prime nella pool», aggiunge la schiacciatrice triestina, al primo anno a Olbia. Dunque, un commento sulla partita col Casalmaggiore, atteso tra tre giorni al GeoPalace e a segno all’andata 3-0: «Abbiamo voglia di riscatto, ma loro verranno qui incattivite dalla necessità di punti per salvarsi: quello che dovremo fare è giocare come contro il Lecco».

Intercettato al GeoPalace, anche il vice presidente della Lega Volley Femminile Gianni Sarti dice la sua sul momento dell’Hermaea, di cui è stato presidente fino a qualche stagione fa. «Con la vittoria di domenica, contro un avversario che veniva peraltro da quattro vittorie, abbiamo fatto un grande passo avanti in ottica salvezza, e questo dà tranquillità, che nel volley ti consente di esprimere una pallavolo migliore», commenta. «L’obiettivo è di arrivare più in alto possibile, ma le prossime cinque partite potranno essere utili anche per fare delle valutazioni su tutte e 12 le giocatrici del roster per la prossima stagione».

