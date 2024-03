Dopo gli ultimi due risultati positivi in trasferta, l'Atletico Uri perde oggi il recupero in casa col San Marzano: 0-2 il risultato finale a favore degli ospiti andati in gol nella ripresa: al 7,è stato Camara a battere il portiere locale Tirelli girando in rete di testa un assist di Munoz. L'Uri ha reagito al primo gol con occasioni di Rossetti, Demarcus e Fangwa. Nel finale sono stati poi gli ospiti a mettere al sicuro il risultato con la seconda rete firmata da Bacio su azione di calcio d'angolo. Una sconfitta che lascia l'Uri in zona playout.

Formazione Atletico Uri: Tirelli; Rossetti, Esposito, Fadda; Piga, Attili, Valentini, Ravot; Ansini; Demarcus, D’Ottavi.

In panchina: Atzeni, Pionca, Barracca, Pisano, Fiorelli, Cannas, Mari, Cristaldi, Fangwa.

Allenatore: Paba

Il San Marzano con Cevers, Favo, Musso, Ferrari, Mancini, Bruno, Camara, Uliano, Altobello, Munoz, Rossi.

A disposizione: Pareiko, Somma, Chiariello, Coly, Bacio, Musumeci, Cuomo, Ndow, Ziello.

Allenatore: Zironelli

