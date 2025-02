C’è attesa per la prima prova del Campionato regionale di Motocross 2025 che si apre con un successo senza precedenti. Ad Olbia, la prima prova, domenica 16 febbraio all’Olbia Arena, vedrà, infatti, al via 113 piloti, numero record che testimonia la crescita costante della disciplina in Sardegna. La giornata si preannuncia ricca di gare ad alto livello e con una grande partecipazione di appassionati in arrivo da tutta l’Isola. Grande attenzione per i giovani talenti dei quali è prevista una nutrita partecipazione nelle categorie 65cc e 85cc, per tanti bambini alla loro prima esperienza in gara.

La giornata parte alle 7 con le operazioni preliminari, seguite dal briefing alle 8.15; le prove libere e qualifiche partiranno dalle 8.30, mentre il via alle gare ufficiali è previsto alle 10 che termineranno alle 17 con le manche finali. La manifestazione è organizzata dal Motoclub Olbia MX, presieduto da Massimo Monaco, e dall’assessorato ai grandi eventi del comune di Olbia, guidato da Marco Balata.

A rendere più prestigiosa la manifestazione la presenza di Kiara Fontanesi, sei volte campionessa del mondo di motocross femminile. In pista scenderanno diversi piloti di spicco provenienti dal campionato italiano che alzano il livello tecnico della manifestazione garantendo adrenalina e spettacolo. Speaker delle gare sarà Giorgio Dongu.

