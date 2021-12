Titoli nazionali e piazzamenti da podio, per la ginnastica artistica sarda alla seconda edizione invernale delle finali nazionali categoria Silver, in corso a Rimini. Nei primi due giorni di competizione, sono maturati due titoli junior, altrettanti senior.

Junior. Nella categoria Junior 2, Elisa Cherchi (Sport Sardinia Sassari) si è classificata prima nell’all around, vincendo il titolo nazionale nel campionato individuale LC.

Stesso risultato, ma nella categoria Junior 1 e nel campionato LB, per Giada Caddeo (Ginnastica Sestu). Sul terzo gradino del podio Junior 3 è salita invece Marta Cirullo (Sport Sardinia Sassari) , campionessa nazionale alla trave e argento al volteggio nel campionato individuale LD.

Senior. I due titoli Senior portano la firma di Federica Miliddi (Senior 2, Ginnastica Sestu), campionessa nazionale all around, volteggio, trave, corpo libero nel campionato LD3, e di Alessia Pili (Senior 1, Ginnastica Sestu), campionessa Nazionale all around e volteggio e terza classificata nella trave e corpo libero del campionato LD3.

Premiate anche Matilde Mulana (Senior 2, Color's Gym Cagliari), seconda all around campionato LC3, Giulia Signorielli (Senior 2, Ginnastica Sestu), terza all around Campionato LD3, e Gabriele Righi (Eccellenza Junior 2, Sport Sardinia Sassari), terzo nel volteggio.

© Riproduzione riservata