Le coppe europee di tennistavolo sono ormai di casa al Palatennistavolo, a Cagliari. Oggi la Marcozzi nella Europe Cup maschile, domani il Quattro Mori nella Champions League femminile, ma è solo una parte degli impegni delle due squadre cagliaritane che giocheranno domenica in trasferta le sfide decisive per il passaggio del turno.

Stasera alle 18 garauno degli ottavi della Europe Cup, Marcozzi contro gli spagnoli del Real Club Cajasur di Priego de Cordoba, squadra che ha iniziato la stagione nella Champions League, uscendo di scena negli ottavi di finale. La Marcozzi del coach Ferrero punta sul collaudato trio Rossi, Chandra e Vallino Costassa, a cui si aggiunge il rumeno Sipos, determinante nel primo turno. Nel Cajasur uno dei punti di forza è l’ex Diogo Carvalho, insieme al francese Seyfried, numero 64 del mondo, lo svedese Soderlund, tesserato in Italia con la Bagnolese, il cinese Tao Yuchang e lo spagnolo Machado. La partita di ritorno è in programma domenica in Spagna.

Champions League

Domani, alla stessa ora, sfida di altissimo livello nella Champions League. Il Quattro Mori affronta il TT Metz vicecampione d’Europa e già qualificato ai quarti dopo tre vittorie. Si entra nella fase decisiva per il team allenato da Stefano Curcio, in lizza per il secondo posto nel girone che assicura il passaggio del turno. Il Metz, già vittorioso 3-0 in Francia, ha un roster di alto livello, dall’egiziana Hana Goda, numero 23 del mondo, la rumena Adina Diaconu (95), la francese Charlotte Lutz (62), la russa Mariia Tailakova. Il Quattro Mori, con Plaian, Carnovale, Abraamian e Ma Hengyu avrà un’altra chance, l’ultima, quando domenica in Polonia affronterà la Politechnika Rzeszow, ultima del girone e già battuta a Cagliari.

Europe Trophy

C’è anche l’Europe Trophy, la terza competizione europea giunta alla quinta edizione. Prende il via con il Regional Stage, da venerdì a domenica. Le squadre sarde, dieci in tutto, giocheranno in Spagna, a Olot, nella Catalogna. Tra gli uomini TT Sassari, Muravera e Quattro Mori, tra le donne tre squadre del Muravera, due del Norbello, la seconda squadra del Quattro Mori e il TT Sassari.

