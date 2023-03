La Promosport vince anche la quarta partita del suo campionato e si conferma in testa alla classifica del campionato di Serie C.

In casa, contro la Juventus Pallanuoto Roma, i cagliaritani si sono imposti per 9-6 al termine di una partita giocata punto a punto. Decisive le doppiette di Curgiolu, Campus e Tacchini, oltre alla marcature firmate da Petretto, Strazzer e Frau. La Promosport si conferma così al primo posto a punteggio pieno, in attesa del derby contro la Promogest.

Sempre contro la Juventus Nuoto, è arrivata la prima vittoria in campionato della Rari Nantes Cagliari, che si è imposta 10-9 sui romani. A segno Coluccia, Pellone, Sava e Pagliara, con una doppietta a testa.

Completano il tabellino le reti di Cicatiello e Buono. La Promogest, invece, resta con un solo punto in classifica, dopo aver perso di misura 7-6 in trasferta contro Manianpama.

