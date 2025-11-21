Dopo anni di assenza, torna a Dolianova la grande boxe internazionale.

Sabato 22 novembre, nella palestra scolastica, è in programma l’incontro tra il pugile sardo Patrick Cappai e il colombiano Eber Tobar organizzato dal Team Cappai in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana, la Regione Sardegna e il patrocinio del Comune di Dolianova. Il 25enne quartese, già campione mondiale WBC Silver Youths pesi piuma, sfiderà il pari età sudamericano in dieci match di boxe olimpica. L’incontro è in programma alle 19.

