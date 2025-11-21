Un altro derby di Gallura e un altro scontro diretto in chiave salvezza attende il Santa Teresa. Archiviata la trasferta di Cagliari e lo 0-0 nel match con la Ferrini, la squadra di Celestino Ciarolu torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Buoncammino, dove domani andrà in scena la gara col Calangianus.

La sfida fratricida dell’11ª giornata del campionato di Eccellenza opporrà i biancocelesti, terzultimi con 7 punti, ai giallorossi, che in classifica precedono Pedelacq e compagni a +4. Al turno precedente la compagine allenata da Simone Marini ha sconfitto il Carbonia 2-0 con reti di Moreo e Valentini, ma, soprattutto, nelle ultime cinque giornate il Calangianus ha conquistato 8 degli 11 punti che ha in classifica, tuttavia anche il Santa Teresa, imbattuto da tre giornate, ha manifestato importanti segnali di ripresa nelle ultime settimane.

Dalla loro i padroni di casa avranno anche il sostegno del pubblico del Buoncammino, su cui contano per tornare a un successo che manca da un mese. Squadre in campo a Santa Teresa Gallura alle 14.30: arbitra Gabriele Dascola della sezione di Cagliari, assistenti Antonio Carbini di Olbia e Andrea Orrù di Sassari.

© Riproduzione riservata