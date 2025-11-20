La grande boxe olimpica torna protagonista in SardegnaAl "Geo Palace" di Olbia, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, si svolgeranno i Campionati Italiani, maschili e femminili, categoria Under 19
La grande boxe olimpica torna protagonista in Sardegna.
Al "Geo Palace" di Olbia, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, si svolgeranno i Campionati Italiani, maschili e femminili, categoria Under 19.
L'organizzazione dell'evento, oltre alla Federazione Pugilistica Italiana, è curata dall’Asd Gruppo Pugilistico "Aurora" Calangianus.
I colori della nostra Isola saranno rappresentati da questi giovani talenti: Valentina Perra (New University) di Cagliari, Alessandro Salis (Se.Sa) di Porto Torres, Filippo Minniti (Team Erittu) di Sassari, Michele Argiolas (Elmas Boxe) di Elmas, Fabiano Canu (Corner Gym) di Oristano.
Sui due ring della location olbiese gli incontri prenderanno il via il venerdì, con la disputa dei quarti di finale, con sessioni sia al mattino che al pomeriggio.
Con inizio alle ore 14 di sabato 22, ci saranno le semifinali. Infine domenica 23 le finali: si parte alle 14 e al termine si terrà la cerimonia di chiusura della manifestazione.
In una nota Tony Orezzo, maestro della "Aurora" di Calangianus, ringrazia la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del turismo, il comune di Olbia con il sindaco Settimo Nizzi e l'assessora allo sport Elena Casu, senza dimenticare i dirigenti del Cipnes.