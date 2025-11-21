Tante le sfide in programma da oggi a domenica nei tornei cestistici di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e 2. Nell’anteprima del lungo weekend, è da segnalare la vittoria del Serramanna, in Divisione Regionale 2, sul parquet dell’Iglesias (50-70).

Serie B Femminile. Riposa la capolista Astro. La Mercede Alghero, diretta inseguitrice, andrà a far visita al Su Planu. Il quadro della settima giornata di andata: Antonianum Quartu-Fenix Sassari, domani ore 18.30; San Salvatore Selargius-Il Gabbiano, domenica ore 17; Su Planu-Mercede Alghero, domenica ore 17; Pallacanestro Nuoro-Elmas, domenica ore 19. Riposa Astro.

Divisione Regionale 1. Impegno in trasferta per la capolista Cus Cagliari, sul campo della Santa Croce Olbia. Il match clou di giornata, però, è quello tra CMB Porto Torres e Assemini, seconda e terza forza del girone. Il programma dell’ottava giornata di andata: San Sperate-Sap Alghero, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Assemini, domani ore 19; Mogoro-Ferrini, domani ore 18.30; Cus Sassari-Genneruxi, domani ore 18; Astro-Atletico Cagliari, domani ore 18.30; Sinnai-Elmas, domani ore 18; Santa Croce-Cus Cagliari, domenica ore 18.30.

Divisione Regionale 2. Dopo l’anticipo tra Iglesias e Serramanna, di nuovo in campo stasera, con la sfida tra Marrubiu e Genneruxi. Tutte le partite della settima giornata di andata. Sud: Iglesias-Serramanna 50-70; Marrubiu-Genneruxi, stasera ore 21; Beta-Primavera, domani ore 18.45; Azzurra Oristano-Settimo, domani ore 20; Carloforte-Il Gabbiano, domani ore 19; La Casa del Sorriso-Carbonia, domenica ore 19; Cus Cagliari-Condor Monserrato, domenica ore 19; Antonianum Quartu-Cagliari Basket, lunedì ore 21. Nord. Girone A: Virtus Olbia-Accademia Olmedo, domani ore 19; Sennori-Nova Pallacanestro, domani ore 18; Masters Sassari-Olimpia Olbia, domenica ore 18; Mercede Alghero-Arzachena, domenica ore 18.30. Girone B: Pallacanestro Nuoro-Macomer 2.0, domani ore 16.15; S. Elene-Basket Ghilarza, domenica ore 18; Dinamo 2000-Shardana, mercoledì ore 20.30; Ichnos Nuoro-CMB Porto Torres (29/11).

