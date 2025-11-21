È stato ricoverato nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia il ragazzo che ieri è rimasto vittima di un incidente di caccia a Tempio. Il giovane, stando agli accertamenti del Corpo Forestale, è stato raggiunto al piede da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile.

L’incidente si è verificato in una località del territorio della cittadina gallurese e sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ispettorato e della Stazione del Corpo Forestale.

La vittima si sarebbe trovata davanti un cinghiale di grosse dimensioni particolarmente aggressivo. Il giovane cacciatore sarebbe caduto e dal fucile è partito il proiettile che lo ha ferito al piede.

© Riproduzione riservata