Il cinghiale gli va troppo sotto, lui spara e si colpisce un piede: ferito a TempioGiovane cacciatore ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia
È stato ricoverato nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia il ragazzo che ieri è rimasto vittima di un incidente di caccia a Tempio. Il giovane, stando agli accertamenti del Corpo Forestale, è stato raggiunto al piede da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile.
L’incidente si è verificato in una località del territorio della cittadina gallurese e sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ispettorato e della Stazione del Corpo Forestale.
La vittima si sarebbe trovata davanti un cinghiale di grosse dimensioni particolarmente aggressivo. Il giovane cacciatore sarebbe caduto e dal fucile è partito il proiettile che lo ha ferito al piede.