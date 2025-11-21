Weekend senza partita ufficiale per l’Esperia Cagliari, che osserva un turno di stop nella 9ª giornata della B Interregionale. I rossoblù avrebbero dovuto affrontare Ferentino, ma il ritiro della società laziale - ufficializzato a inizio stagione e ormai noto da settimane - concede alla squadra di Federico Manca una finestra di lavoro supplementare in vista della trasferta di sabato prossimo ad Avellino contro la Scandone (ore 20.30).

La pausa arriva in un momento utile per fare il punto su un avvio di campionato altalenante: impeccabile in casa, dove ha vinto tutte e tre le gare disputate, l’Esperia non è riuscita a replicare la stessa solidità lontano dal PalaPirastu, rimediando quattro sconfitte su quattro, spesso con scarti importanti. Un rendimento a due facce che la squadra vuole invertire al più presto, anche perché il potenziale del gruppo è superiore a quanto racconti la classifica.

In questo senso potrebbe cambiare molto il recupero del leader offensivo Marco Giordano. Il play argentino, fermo da inizio stagione, è vicino al rientro e coach Manca spera di averlo nuovamente a disposizione per ridare fluidità all’attacco e maggior personalità nei momenti chiave delle partite.

Chi invece scenderà regolarmente in campo è la Klass Sennori, attesa domenica alle 16.30 sul parquet della Carver Roma.

Per i romangini si tratta della trasferta più complicata possibile: l’accoppiamento è infatti un autentico testa-coda, con la Carver ancora imbattuta dopo sette giornate e capace di mettere in fila solo vittorie, mentre Sennori è l’unica squadra del girone ancora ferma a quota zero.

La formazione di Gabriele Piras, però, nonostante i risultati negativi, non ha quasi mai sfigurato. In più occasioni è arrivata a giocarsela fino agli ultimi possessi, mancando quel dettaglio che fa la differenza a questo livello.

Anche a Roma si preannuncia una sfida proibitiva, ma il gruppo proverà comunque a confermare i passi avanti mostrati nell’ultimo periodo, nella speranza di trasformare presto la competitività in punti reali.

© Riproduzione riservata