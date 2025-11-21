Con Andrea Sanna, sventola forte la bandiera dei Quattro Mori alla Coppa delle Regioni di Dressage di Cervia. La nutrita squadra sarda, composta da 9 binomi, rientra dalla trasferta romagnola con risultati onorevoli, tra i quali spiccano, però, l’oro e l’argento conquistati dal cavaliere del circolo Il Giarino.

In sella a Joe Jackson, Sanna ha vinto la ID20 1PR Coppa Livello E Primi Passi, gara alla quale hanno partecipato ben 27 binomi, e centrato il secondo posto nella ID30 in una competizione in cui, agli ordini del capo equipe Andrea Rossi e del tecnico Giorgio Bacchetta, i binomi isolani provenienti dai circoli Is Alinos, Il Giarino e Boscovivo si sono confrontati con i pari età delle altre regioni italiane.

Ottavo posto nella Coppa Livello E primi passi per la squadra composta da Anna Pusceddu in sella a Simonetti del Giarino, Petra Figus su Leonie, Asia Raspino su Nugoresu e Andrea Sanna su Joe Jackson, con un gap minimo rispetto alla compagine del Piemonte, che l’ha preceduta.

Settima di pochissimo (anche in questo caso) dietro al Friuli Venezia Giulia, invece, la Sardegna nella Coppa Livello E Avanzato: in gara i binomi formati da Aurora Sebis su Teti Bella, Sara Milia su Mr Mojoe, Anna Modoni su Hermosa del Colle S.Martino e Silvia Simbula su K Sandro Mc. Da segnalare la soddisfacente prestazione individuale di Giada Spiga in sella a Quantanamo nel Livello F.

© Riproduzione riservata