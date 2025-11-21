Cantieri aperti, impianti che riaprono, altri che si rinnovano dopo anni di attese. Il sindaco Massimo Zedda fa il punto sul piano comunale per lo sport e rivendica il ritmo degli interventi avviati nell’ultimo anno e mezzo.

«Stiamo recuperando ritardi accumulati per troppo tempo», afferma il primo cittadino, ricordando come l’amministrazione stia lavorando in parallelo sulle grandi opere – dallo stadio al nuovo palazzetto – e sulla manutenzione degli impianti già esistenti.

«In via Rockefeller il palazzetto dello sport ha già tribune rinnovate e più comode, mentre sono in arrivo spogliatoi e servizi aggiornati. Nel pattinodromo accanto stanno per partire i lavori sulle protezioni, necessari per ottenere l’omologazione delle gare, e a breve verrà pubblicato il bando per il nuovo gestore. Concluso invece lo skate park, ormai pronto all’apertura», precisa.

Interventi in corso anche nella cittadella sportiva di Monte Mixi, dove si lavora sulla palestra A e sul progetto di ampliamento del pistino. «Mentre il campo di atletica Santoru avrà una nuova illuminazione. Finite invece le opere nei campi da softball e football americano a Terramaini».

E prosegue: «Il Comune ha già affidato la progettazione della palestra di via degli Stendardi, più volte colpita dagli incendi, e a giugno partirà il cantiere per rifare la palestra di via Schiavazzi», ma nell’agenda del Comune c’è anche il restyling del campo di via Figari.

E poi annuncia che a breve saranno pubblicati i bandi per l’affidamento in concessione di tre strutture: il campo Cipla alla Fonsarda, il tennis di via Fracastoro e il centro sportivo di via Crespellani a Mulinu Becciu.

«Non sempre i tempi dell’amministrazione sono rapidi – ammette Zedda – ma abbiamo fatto molto e continueremo a farlo, con un lavoro quotidiano che coinvolge tanti servizi diversi».

