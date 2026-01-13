L’Amatori Rugby Capoterra inaugura il 2026 con una vittoria esterna di grande valore, superando l’Ivrea 24-41 nella settima giornata di Serie B e conquistando cinque punti preziosi che portano i giallorossi a quota 22 in classifica. Su un campo difficile e in condizioni climatiche rigide, la squadra ha mostrato solidità, personalità e continuità di rendimento, confermando i progressi già evidenziati nelle ultime gare dopo il pareggio con il Cus Milano e le vittorie contro Cernusco e Varese.

L’approccio al match è stato subito convincente: Capoterra ha imposto ritmo e pressione fin dai primi minuti, costruendo un vantaggio importante già nel primo tempo grazie a una manovra ordinata, alla precisione al piede e a una mischia dominante. Ivrea ha provato a reagire, ma gli ospiti hanno mantenuto il controllo, chiudendo la prima frazione avanti con merito.

Nella ripresa i giallorossi hanno gestito la partita con maturità, trovando altre marcature e limitando i tentativi di rimonta dei padroni di casa, nonostante qualche momento di calo e un cartellino giallo. Determinante anche l’apporto della panchina, che ha garantito intensità e continuità, oltre al positivo esordio del nuovo pilone Petrakopoulos, accolto con soddisfazione da staff e compagni.

Nel finale Capoterra ha amministrato il vantaggio, chiudendo definitivamente i conti prima dell’ultima meta di Ivrea. Una vittoria netta, che rafforza fiducia e ambizioni in un anno simbolico per il club, pronto ora a proseguire il proprio percorso con entusiasmo e consapevolezza.

