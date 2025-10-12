Promozione, vincono Alghero e Guspini: le squadre sono le capoliste dei due gironiVince anche l'Usinese (2-0 all'Arzachena ), che resta così al terzo posto
Negli anticipi del girone B della Promozione, l'Alghero vince per 1-0 sul campo dello Stintino e continua in testa al campionato, conservando tre punti di vantaggio sul Bosa vittorioso per 3-2 a Bono. Vince anche l'Usinese (2-0 all'Arzachena ), che resta così al terzo posto. Gli altri risultati: Campanedda-Castelsardo 4-2, Ghilarza-Coghinas 1-4, Luogosanto-Bonorva 0-3, Li Punti-Tuttavista 4-0, Perfugas-Macomerese 2-2, Thiesi-Ozierese 2-1
.
Nel girone A il Guspini capolista , piega per 3-0 il Tonara.